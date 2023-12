VIDEO | Pele se răscolește în mormânt! FC Santos a retrogradat pentru prima dată în istoria de 111 ani

FC Santos, echipă la care de-a lungul timpului au jucat Pele și Neymar, a retrogradat în liga a doua, pentru prima dată în istoria sa, de 111 ani.

Santos a fost învinsă, pe teren propriu, de Fortaleza, 1-2, iar contracandidatele Vasco da Gama şi Bahia s-au impus în fața celor de la Bragantino (2-1), respectiv Atletico Mineiro (4-1).

Fanii nu au primit prea bine această contraperformanță. Într-o primă fază, au invadat terenul pentru a le cere socoteală jucătorilor și antrenorilor, aceștia fiind trimiși la cabine, sub escorta poliției.

❗⚽️🇧🇷 – In Brazil, riots are occurring in the City of Santos following the relegation of the Santos FC football team to the second division of the National Championship.

Santos fans are burning cars and buses that drive around Vila Belmiro after the club’s relegation. pic.twitter.com/hfPndgS4e0

