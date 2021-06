VIDEO | Pierdere pentru România U23. Nu va juca la Jocurile Olimpice

Valentin Mihăilă (21 de ani), jucător legitimat la Parma, se confruntă în continuare cu probleme medicale. Acesta se află în perioada de recuperare după ce a suferit o nouă intervenţie chirurgicală.

Mihăilă a fost operat pentru a doua oară la jumătatea lunii mai, după ce a acuzat o nouă pubalgie. Astfel, fostul jucător de la CSU Craiova ar putea reveni pe gazon la sfârşitul lunii iulie sau începutul lunii august.

Mihăilă va absenta de la Jocurile Olimpice, programate în perioada 21 iulie – 7 august.

„Am început recuperare de o săptămână. Timp de trei săptămâni mi-au spus să nu mă apuc de recuperare, să nu fac nimic, iar după să încep cu recuperare. Asta am făcut, merge destul de bine şi sper să-mi revin cât mai repede.

Acum nu sunt apt. Mai am o lună, o lună şi ceva până să-mi revin 100%. Doctorul care m-a operat mi-a dat un termen de 3 luni până voi putea juca primul meci, deci într-o lună, într-o lună şi jumătate voi putea intra în teren.

Era foarte greu să scap de această problemă. Şi Alibec a avut la fel ca şi mine. A făcut şi el aceeaşi operaţie, doar că el a făcut-o în Barcelona, iar eu în Franţa. Când m-am operat prima dată, doctorul mi-a spus că scap 99% dacă mă operez. N-am scăpat, au început din nou durerile după 3 luni.

Iar acum, în Bordeaux, doctorul mi-a spus că 99% scap. Sper ca operaţia să fie bună şi să nu mai am probleme. Aceleaşi operaţii, la acelaşi doctor, le-a făcut Verratti, care a scăpat. Sper să nu mai am dureri, pentru că asta m-a ţinut departe de teren. În ultimele 3-4 luni la Craiova am jucat cu dureri foarte mari, doar cu injecţii şi pastile. Cu astea puteam să joc”, a declarat Valentin Mihăilă, pentru Oltenia TV.

Valentin Mihăilă a jucat 17 meciuri la Parma, sezonul trecut. A marcat 4 goluri şi a oferit 3 pase decisive. Naționala de tineret a fost repartizată în Grupa B la Jocurile Olimpice de la Tokyo, alături de Noua Zeelandă, Coreea de Sud şi Honduras.

