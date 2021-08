VIDEO | Messi, timpul explicațiilor: „A fost șocant! Am fost convins că voi rămâne. Totul era pregătit”

Lionel Messi a susținut astăzi ultima sa conferință de presă de la Camp Nou. Acesta și-a anunțat despărțirea de clubul catalan și și-a luat la revedere de la suflarea blau-grana.

Alături de sud-american, în sală au fost prezenți soția Antonela, cei trei copii, dar și fotbaliștii de la FC Barcelona.

UPDATE 13:35: Messi a explicat, din punctul său de vedere, cum s-a ajuns la anunțul șocant al plecării sale de la clubul de suflet.

Crezi că fanii au primit speranțe false că vei continua? | Messi: ”Nu, nu cred. Am fost convins că voi rămâne. Totul era pregătit și eram convins că ne vom înțelege. Dar nu a fost după cum ne-am planificat.

Tot ce știu este că din cauza plafonului impus de La Liga nu am prelungit contractul, pentru că Barcelona nu a vut să semneze propunerea de a cedea drepturile. Doar atât știu”.

Cum ai primit vestea? | Messi: ”A fost șocant. A fost trist. Încă încerc să procesez. Când voi ajunge acasă voi fi și mai trist, îmi va părea rău pentru tot. Dar atât timp cât îi am alături pe ai mei, familia, copiii și soția mea, totul va fi bine”.

UPDATE 13:20: Messi a răspuns primelor întrebări cu privire la despărțirea sa de clubul la care a scris istorie.

”Care au fost cele mai bune momente ale tale la club? Un titlu, un gol? | Messi: ”E greu să aleg, au fost mulți ani. Dar poate momentul când mi-am făcut debutul. Mi-am îndeplinit visul și îmi voi aminti mereu acea zi”.

❝When I made my debut, that was my dream come true … I'll always remember that moment.❞ — Leo #Messi pic.twitter.com/BPhg0c6zF7 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2021

Când te-ai întors în Barcelona? Ai crezut că totul va fi ok? Că vei semna? | Messi: ”Cum a spus Laporta, exact asta s-a întamplat. Am crezut că voi semna, altceva nu pot spune”.

Laporta a spus că clubul este totul, dar Barcelona a arătat că tu ești totul. | Messi: ”Laporta și clubul nu au putut semna din cauza condițiilor impuse de La Liga. Anul trecut nu am vrut să stau și am spus-o, dar anul acesta am vrut, dar nu am putut”.

Cum te vei simți când vei juca contra Barcelonei? | Messi: Oamenii din Barcelona mă știu că sunt un competitor, că voi da totul să câștig. Vreau să profit de acest moment să îl felicit pe Dani Alves pentru aurul olimpic obținut. Aceasta este și mentalitatea mea, vreau să câștig mereu. Nu am vrut să plec, dar vreau să merg la o echipă care e capabilă să câștige”.

UPDATE 13:10: Primele cuvinte ale lui Lionel Messi la conferința de adio de la Barcelona.

”Anul trecut știam ce voi spune, dar anul ăsta nu eram pregătit. Atât eu, cât și familia mea voiam să rămânem aici, să stăm acasă și să ne bucurăm de viața pe care o avem în Barcelona de atâția ani. Toți anii aceștia pe care i-am avut au fost extraordinari. Am fost toată viața mea aici, încă de când aveam 13 ani. După 21 de ani plec cu soția mea și cei 3 copii catalani-argentinieni ai mei. Nu pot promite că nu mă voi întoarce pentru că aceasta este casa mea.

Sunt total recunoscător tuturor coechipierilor, tuturor oamenilor, sunt atât de mulți oameni cărora vreau să le mulțumesc. Am dat totul pentru acest club încă din prima zi când am sosit și sunt atât de recunscător pentru toată dragostea pe care mi-au oferit-o oamenii.

Nu am avut ocazia să jucăm cu spectatori în tribune. Nu au avut ocazia să ne susțină și să îmi strige numele și plec fără a-mi lua la revedere de la ei. Sunt atât de recunoscător pentru toată dragostea oferită, am trăit atâtea momente aici, atât frumoase, cât și rele. Clubul acesta trebuie să continue să fie cel mai bun din lume. Sincer, am uitat multe lucruri pe care voiam să le spun, dar cuvintele nu îmi ies din cauza emoției, dar cel mai important e că vreau să vă mulțumesc pentru tot”, a început Lionel Messi conferința de presă.

UPDATE 13:00: Xavi și Puyol, foști colegi și actuali prieteni ai lui Messi, sunt și ei prezenți în sala de conferințe.

UPDATE 12: 55: Și foștii colegi ai lui Messi de la FC Barcelona au sosit la conferință pentru a-i fi alături argentinianului.

🔵🔴 Todo el primer equipo presente en la despedida de Leo Messi 📻 En cinco minutos en @COPE #FCBlive pic.twitter.com/Lht2aJrhwq — Víctor Navarro (@victor_nahe) August 8, 2021

UPDATE 12: 52: Toate trofeele cucerite de Messi la Barcelona au fost expuse de către club.

Tous les trophées remportés par #Messi avec le Barça sont exposés dans l'Auditorium 1899 pic.twitter.com/NiilOHWuwW — Florent Torchut (@FlorentTorchut) August 8, 2021

UPDATE 12:45: Mii de suporteri blau-grana s-au strâns în jurul stadionului pentru a-și lua la revedere de la Messi.