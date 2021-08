VIDEO | Plecarea lui Șumudică i-a dat planurile peste cap lui Edi Iordănescu! Cum vede duelul din Gruia

FCSB va juca pe terenul celor de la CFR Cluj, mâine seară, de la ora 21.00, în runda cu numărul 7 din Liga 1!

Cu doar o zi înaintea marelui meci din Gruia, ardelenii s-au despărțit de Marius Șumudică, iar atmosfera este una extrem de agitată în momentul de față. Din primele informații se pare că Dan Petrescu va sta pe banca CFR-ului la duelul cu FCSB, iar acest lucru l-a bulversat pe Edi Iordănescu, penultimul tehnician al „feroviarilor”.

Actualul antrenor al roș-albaștrilor a dezvăluit că a făcut o pregătire cu totul specială în ceea ce privește confruntarea de mâine seară. Cu toate acestea, Iordănescu este de părere că CFR pleacă cu prima șansă, asta datorită faptului că joacă pe teren propriu și are victorii pe linie în Liga 1 până acum.

„Suntem în faţa unui joc extrem de important, dificil pentru noi. Un derby prin prisma istoriei şi până la urmă a concurenţei dintre cele două cluburi. Întâlnim o echipă cu foarte mulţi jucători valoroşi. Cunosc foarte bine CFR-ul şi pot să spun că parcursul de până acum nu este întâmplător. Cred că este un joc deschis oricărui rezultat.

Din păcate cred că CFR este cu un plus, în momentul de faţă, în faţa noastră. Este sensibil favorită…joacă acasă, este campioana în exerciţiu şi a câştigat 6 din 6.

(Reporter: Sunteţi pregătit pentru tactica lui Şumudică sau a lui Dan Petrescu) Nu ştiu, e grea întrebare. Nu am un răspuns exact. Am încercat să analizăm foarte bine adversarul, să înţeleagă şi jucătorii profilul echipei, exprimarea, modul cum se organizează CFR. Am făcut un pic diferit pregătirea jocului, la fel vom face şi planul tactic.

Sunt doi antrenori foarte valoroşi, care au respectul meu, care au produs performanţă, dar sunt pe cât de valoroşi, pe atât de diferiţi ca şi abordare, ca şi filosofie, ca şi alegeri de multe ori. Vedem, o să aştept să văd ce se întâmplă astăzi, mâine în ziua jocului după care încerc să anticipez anumite lucruri.”, a declarat Edi Iordănescu înainte de CFR Cluj – FCSB.