VIDEO | Prima reacție a noului campion mondial al F1: „Miracolele se întâmplă”. Cum a răspuns Hamilton

Cel mai nebun final de sezon din istoria Formulei 1 i-a ținut cu sufletul la gură atât pe cei implicați direct cât și pe fanii care au urmărit Grand Prixul de la Abu Dhabi.

Susținătorii olandezului zburător de la Red Bull au fost cei care s-au bucurat la final. Verstappen a triumfat la 6 ani de la debutul în Formula 1.

„Este incredibil, încă am crampe, am avut o oportunitate mare în ultimul tur, este nebunesc. În sfârșit am avut și eu parte de puțin noroc. Îmi iubesc echipa, sunt atât de fericit! Obiectivul nostru era să câștigăm acest titlu, iar acum am reușit asta, e incredibil”,

„În toți acești ani am călătorit gândindu-ne la acest obiectiv, iar acum suntem cu toții aici. Mi-am pierdut vocea. Susținerea oamenilor a fost fantastică. Am avut emoții, dar pe tot parcursul cursei am încercat să rămân aproape. Miracolele se întâmplă! Lewis e un adversar foarte dur, iar anul viitor va reveni și ne face iar viața grea”, a declarat noul campion mondial al Formulei 1, la câteva minute după sfârșitul etapei cu numărul 22 a sezonului.

Învins, Hamilton a stat minute bune până să vină pe podiumul de premiere. Britanicul de 36 de ani a avut puterea să își felicite rivalul.

„În primul rând, felicitări lui Max și echipei sale. Sunt mândru de echipa mea pentru care am dat absolut totul. Anul acesta am făcut o treabă bună, a fost un sezon dificil și sunt mândru de ce am reușit alături de echipa mea. Am dat totul, n-am renunțat niciodată, toată lumea a muncit enorm. M-am simțit foarte bine în acest final de sezon, vreau doar să vă urez Crăciun fericit și vom vedea ce se va întâmpla în sezonul următor”, a fost declarația lui Hamilton.

La final, Mercedes a ales să depună două contestații pentru felul în care comisarii de cursă au gestionat ultimele tururi de pe circuitul Yas Marina.