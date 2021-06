VIDEO | Prima reacție a Simonei Halep după retragerea de la Bad Homburg: ”Vreau să joc la Wimbledon”

Favorita numărul unu, Simona încă se resimte dupa accidentarea suferită la gambă în timpul turneului de la Roma. Halep și-a anunțat retragerea chiar în ziua în care urma să participe la intâlnirea cu reprezentanții mass-media acreditați la turneu.

Simona Halep a transmis că este dezamăgită că nu poate participa la turneul din Germania. Fostul lider mondial spune că se va pregăti în continuare ca să poată participa la Wimbledon.

„Sunt aici la Bad Homburg, dar nu voi participa la turneu din cauză că gamba mea nu este încă refăcută în totalitate. Îmi pare rău că nu pot juca aici deoarece este un loc foarte frumos”, a anunțat Simona.

Voi continua să mă antrenez pentru că vreau să joc la Wimbledon, dar pentru moment vreau să am grijă de corpul meu și să văd cum decurge recuperarea” a transmis Simona Halep.

🌱

Hopefully I’ll be back here in the future to play @badhomburgopen 🙏 pic.twitter.com/PeKYpISn3d

— Simona Halep (@Simona_Halep) June 19, 2021