VIDEO | Prima reacție a Soranei Cîrstea după victoria la Dubai: „Tenisul nu e corect uneori”

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (70 WTA) a învins-o în Turul 1 la Dubai pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (12 WTA, cs 11).

Meciul a durat 3 ore și 29 de minute, aceasta fiind cea mai lungă partidă jucată în 2023 în circuitul WTA. Cu o zi înainte, rusoaica Lyudmila Samsonova o învinsese pe spaniola Paula Badosa, cu 6-7 (3), 7-6 (5), 6-4, în 3 ore şi 22 de minute, tot la Dubai, în Turul 1.

