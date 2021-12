VIDEO | Primarul din Argeș, după modelul lui Gigi Becali! Edilul anunță „revoluție” în lotul lui Prepeliță

Cristian Gentea a răbufnit după parcursul echipei argeșene din ultima perioadă și le-a transmis celor din club că va lua măsuri drastice!

FC Argeș nu a mai reușit să câștige de trei meciuri în Liga 1 și ocupă locul 8 în clasament, după 20 de meciuri. Acest lucru l-a înfuriat la culme pe primarul orașului, care a dezvăluit că vor exista mai multe schimbări în pauza de iarnă. Totodată, Gentea a declarat că și postul lui Andrei Prepeliță este în pericol, asta deoarece tehnicianul are ca principal obiectiv clasarea pe un loc de play-off.

„La meciul cu Rapid am preferat să rămân acasă și să mă uit la ‘Singur Acasă’, pentru că știam că n-am ce să văd. Mai mult decât am făcut, nici nu o să mai fac. Adevărul este că nici jucătorii, nici antrenorii și nici cei de la Centrul de Copii și Juniori nu înțeleg toate eforturile astea. Cert este că trebuie să plece multă lume în iarna asta.

Dacă li s-a urât cu binele, atunci vor vedea că se schimbă tot. Am făcut de atâtea ori eforturi să plătesc salariile, primele, dar nu s-a înțeles. Și staff-ul tehnic are un target. Scrie clar că obiectivul este play-off. Am avut de nu știu câte ori posibilitatea să urcăm pe locul 3 sau 4, dar n-am făcut-o. După ce vom lua bătaie și de la CFR Cluj ne așezăm la masă și le discutăm pe toate. Dacă avem jucători de 21 de ani care aleargă mai puțin ca mine, atunci ce să facem?”, a spus Gentea, într-o conferință de presă.