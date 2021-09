VIDEO | Primele cuvinte ale lui Valentin Gheorghe, după transferul la FCSB: „Le promit asta fanilor!”

Fostul fotbalist al celor de la Astra Giurgiu a oferit primul interviu din postura de jucător al celor de la FCSB!

Valentin Gheorghe este al doilea fotbalist adus de Gigi Becali în ultimele zile, după Claudiu Keșeru. Internaționalul român în vârstă de 24 de ani a venit la insistențele antrenorului Edi Iordănescu, cu care se cunoștea din perioada petrecută la Astra. Gheorghe a dezvăluit că este un pas important în cariera sa și speră ca acest sezon să fie încununat cu câștigarea campionatului.

„Este un pas foarte important în cariera mea. Consider că am venit la momentul potrivit pentru mine. Știu că în trecut oamenii m-au dorit și am venit fericit să ajut. Cu siguranță, contează foarte mult acest aspect (n.r. faptul că va lucra din nou cu Edi Iordănescu). Edi m-a avut și la Astra, ține foarte mult la mine. Îi mulțumesc pe această cale că are încredere în mine și sper să fac rezultate cât mai bune la echipă.

(n.r. Regreți că nu te-ai transferat la FCSB de anul trecut?) Nu regret nimic. Posibil că așa a trebuit să se întâmple. Consider că este un moment bun pentru mine, am făcut pasul când trebuie și, cum am mai spus, îmi doresc foarte mult să ajut echipa. Pe plan personal, îmi doresc foarte mult să joc, în primul rând, să am cât mai multe meciuri în picioare, să marchez și să îmi ajut echipa cu assist-uri, goluri, orice se poate. Iar în plan de echipă, îmi doresc foarte mult să ne îndeplinim obiectivele. Știm cu toții că primul obiectiv este campionatul.

Îmi doresc foarte mult să debutez. Chiar dacă va fi acum sau în alt meci, voi fi 100% concentrat la fiecare meci. Dacă va fi să debutez acum, într-un derby, ar fi și mai frumos pentru mine. Știu unde am venit, știu că echipa este foarte iubită. Îmi doream de mic să joc la o echipă cu foarte mulți suporteri, cu fani înfocați și tot ce pot să le promit suporterilor e că voi da totul pentru această echipă, voi da totul să ne îndeplinim obiectivele și sper să fim victorioși la sfârșit”, a spus Valentin Gheorghe, pentru FCSB TV.