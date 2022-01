VIDEO | Rafael Nadal, primul semifinalist la Australian Open, după un meci-maraton! Shapovalov atacă: „Sunteți toți corupți”

Rafael Nadal s-a calificat în semifinalele turneului de Grand Slam de la Australian Open, după ce l-a învins în cinci seturi pe Denis Shapovalov (14 ATP), scor 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3.

Spaniolul de 35 de ani a reușit să treacă de canadianul de 22 de ani după patru ore și opt minute de tenis de înaltă calitate.

One for the ages ✨

Astfel, Nadal a devenit primul semifinalist al competiției de la Melbourne. În faza următoare a întrecerii se va duela cu învingătorul dintre Gael Monfils și Matteo Berrettini.

The ball kid took no chances on Rafa's racquet swing and went full Neo from the Matrix 🤣 #Nadal#AusOpen | https://t.co/rC0MF9EtwE pic.twitter.com/6o1kyJFaxH

— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) January 21, 2022