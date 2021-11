VIDEO | Răspunsul categoric al unui jucător ofertat de FCSB: “Mai am un an contract, îl duc la bun sfârşit”

Fundaşul Alin Şeroni (34 de ani) a refuzat FCSB. Jucătorul legitimat la FC Botoşani a recunoscut public că a fost ofertat de vicecampioană, dar preferă să rămână la echpa moldavă.

Alin Şeroni mai are contract un an cu FC Botoşani.

”Am avut o ofertă (n.r. de la FCSB), dar am rămas în continuare aici. Mai am un an contract, îl duc la bun sfârşit”, a declarat Alin Şeroni.

Şeroni a fost transferat de FC Botoşani în vara lui 2020, de la UTA Arad. În acest sezon a jucat în 12 partide, iar în opt meciuri a fost integralist. De-a lungul timpului a mai evoluat la echipe precum ACS Poli Timişoara, Dunărea Călăraşi sau fosta Viitorul.

Duminică, de la ora 20:30, FC Botoşani va evolua chiar cu FCSB, în deplasare, în etapa a 16-a a Ligii 1.