VIDEO | Răzvan Lucescu, victorie în derby. PAOK a luat trei puncte mari la Atena

PAOK Salonic s-a impus cu 3-1 la Atena, pe terenul lui Panathinaikos! Echipa lui Răzvan Lucescu este pe trei în Superliga Greciei, la patru puncte de liderul Olympiacos.

PAOK Salonic a plecat cu trei puncte mari de la Atena. În derby-ul cu Panathinaikos, Chuba Akpom a deschis scorul pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Fanii verzilor au aprins stadionul după pauză. Mauricio, fostul jucător al lui Lucescu la PAOK, a restabilit egalitatea cu un şut din marginea careului. Finalul a fost al oaspeţilor. PAOK a primit penalty după un fault la Michailidis, iar slovenul Kurtic a transformat pentru 2-1. Acelaşi Kurtic a închis socotelile în prelungiri cu o lovitură liberă executată magistral.

„Cred că PAOK are puterea de a crea o echipă care să lupte pentru trofee, avem anumite probleme de psihologie, pe care trebuie să le corectăm. Suntem totuşi o echipă care joacă şi în cupele europene, uneori lucrurile sunt mai complicate pentru noi. Astăzi am arătat o faţă diferită, am reuşit să fim echilibraţi în joc, am dominat şi am obţinut trei puncte meritate după aspectul jocului” – a spus Lucescu la final.

Pauza internaţională a prins echipa lui Răzvan Lucescu pe locul al treilea în clasament, cu patru puncte de recuperat faţă de liderul Olympiacos.

Accidentat, Alexandru Mitriţă nu a fost în lotul lui PAOK pentru partida de la Atena.