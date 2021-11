VIDEO | Reacția lui Mircea Lucescu după un eșec neașteptat: „Nu am reușit să îi motivez pe jucători”

Dinamo Kiev a pierdut după aproape un an în campionat, fiind învinsă de Vorskla Poltava cu scorul de 2-1 în etapa a 14-a a actualului sezon.

Tehnicianul român a atacat la finalul disputei și arbitrajul pe care îl consideră răspunzător pentru înfrângerea formației sale.

„Trebuie să revăd meciul, în special câteva faze, decizii ale arbitrilor, pentru că în Europa se judecă total diferit. În două meciuri cu Barcelona, la faze asemănătoare, ciocnirile și chiar faulturile nu au fost sancționate, aici s-au dat și penalty-uri. Aduceți-vă aminte de ciocnirea lui Alba cu Garmash în Barcelona, și duelul dintre Nico și Tsygankov din Kiev. Nu spun că Vorskla nu merita victoria, dar au fost niște momente controversate care au afectat soarta partidei”, a declarat Lucescu după rezultatul surprinzător.

După acest eșec. Dinamo Kiev ar putea pierde șefia clasamentului, în cazul unei victorii astăzi a rivalei Șahtior Donețk în fața altei echipe „europene”, Kolos Kovalivka.

„Jocul a fost influențat de starea emoțională a jucătorilor, de dezamăgirea pe care am avut-o cu toții după meciul cu Barcelona, în care am meritat cel mai bun rezultat, dar și de faptul că nu am avut timp să pregătim meciul cu Vorskla. În aceste două sau trei zile, nu am reușit să îi motivez pe jucători, să îi fac să revină în forță pentru meciurile din campionat”, a mai precizat antrenorul de 76 de ani.