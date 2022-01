VIDEO | Reacția comentatorilor spanioli după victoria lui Nadal la Australian Open a făcut înconjorul lumii

Spaniolul Rafael Nadal (locul 5 ATP) a câştigat, duminică, Grand Slam-ul cu numărul 21, după ce l-a învins, cu scorul de 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5, pe rusul Daniil Medvedev (locul 2 ATP).

Nadal a devenit primul jucător din istorie care a câştigat 21 de turnee de Grand Slam, unul în plus faţă de Roger Federer şi Novak Djokovic.

Comentatorul spaniol Alex Corretja, fost număr 2 mondial și finalist la Roland Garros, nu și-a putut stăpâni lacrimile, de fericire.

àlex corretja’s reaction to rafa winning his 21st grand slam title is just the sweetest thing ever 😭 @AlexCorretja74 @RafaelNadal pic.twitter.com/p2qOWtDSXO

