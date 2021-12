O fază petrecută în prelungirile jocului i-a scos din sărite pe suporterii campioanei Scoției. Fotbalistul de 23 de ani a încercat o raboona care nu i-a ieșit însă, iar adversarii au putut recupera mingea facil.

„Zi proastă pentru Ianis, el nu e niciodată extremă”, „Le voi spune nepoților mei despre rabona lui Hagi de astăzi”, „Hagi nu a putut să dea pase de 5 metri și să controleze mingea, dar apoi a încercat o rabona în minutele de prelungire, doar ca să le dea mingea adversarilor. „Ați văzut încercarea de rabona a lui Hagi din minutul 92? Ce naiba a fost asta?”, au fost câteva dintre comentariile susținătorilor trupei din Glasgow.

