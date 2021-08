VIDEO | Real Madrid, pe umerii lui Benzema! Start perfect pentru Ancelotti

La primul meci oficial din mandatul lui Carlo Ancelotti, gazdele de la Alaves au reuşit să reziste o repriză în faţa madrilenilor.

Benzema a dat lovitura imediat după pauză. Nacho a înscris pentru 2-0, iar atacantul francez a reuşit dubla.

Alaves a redus din diferenţă dintr-un penalty transformat de Joselu. În final, David Alaba, la debutul în tricoul lui Real Madrid, l-a servit pe Vinicius jr. pentru golul de 4-1.

„Nu poţi spune că Benzema e doar un atacant, e mult mai complet şi cu mai multă calitate decât Karim pe care l-am avut acum cinci ani” – a fost complimentul lui Carlo Ancelotti după startul perfect de sezon. În urmă cu opt ani, la primul mandat al lui Carlo Ancelotti la Real Madrid, tot Benzema era cel care marchează primul gol în meciurile oficiale.

HIGHLIGHTS | @Benzema (x2), @nachofi1990 and @vinijr get @realmadriden off to a perfect start! 💪

📺 #AlavesRealMadrid pic.twitter.com/sST2OHMa4k

— LaLiga English (@LaLigaEN) August 14, 2021