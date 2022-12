VIDEO | Recompensă pentru turneul de tenis Transylvania Open! Anunțul făcut de WTA

Turneul de tenis Transylvania Open, organizat la Cluj-Napoca, a fost ales cel mai bun turneu WTA 250 al anului.

Distincția a fost acordată în urma voturilor jucătoarelor. „Transylvania Open a fost recunoscut drept unul dintre turneele remarcabile ale sezonului şi a fost votat Turneul Anului 2022 de jucătorii din circuitul internaţional.

Having just held their first event in 2021, the @TransylvaniaOpn by Verdino has been voted as the 2022 WTA 250 Tournament of the Year 🧛🏻‍♂️

Thank you to the Cluj-Napoca team (and local Dracula) for a one-of-a-kind tournament experience 🦇#WTAAwards pic.twitter.com/IbcIFXmV3M

— wta (@WTA) December 16, 2022