VIDEO | Robert Lewandowski s-a dezlănțuit pe Sportify Camp Nou: gol și două pase decisive în 16 minute

Atacantul polonez Robert Lewandowski a înscris pentru Barcelona după doar 122 de secunde jucate pe Stadionul Sportify Camp Nou. Ulterior, i-a pasat decisiv de două ori lui Pedri.

Echipa spaniolă Barcelona și-a prezentat lotul pentru viitorul sezon cu ocazia tradiționalului meci amical organizat pe Stadionul Sportify Camp Nou. Adversară i-a fost echipa mexicană UNAM Pumas.

Cel mai ovaționat jucător de către cei 83.021 de spectatori prezențși în tribune a fost atacantul polonez Robert Lewandowski, adus în această vară de la echipa germană Bayern Munchen.

Iar vârful de atac le-a mulțumit fanilor printr-un gol marcat după primele 122 de secunde jucate pe Spotify Camp Nou. Lansat în adâncime de Pedri, Lewandowski l-a driblat pe portarul advers, Julio Gonzalez, după care a trimis mingea în poartă, deși se afla într-un unghi închis.

😍 @lewy_official's first goal for Barça at Spotify Camp Nou! 💙❤️ pic.twitter.com/UoqaqK8HM4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 7, 2022