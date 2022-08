VIDEO | Robert Lewandowski a fost prezentat pe Spotify Camp Nou! Recordul de audiență nu a fost depășit

Atacantul polonez Robert Lewandowski a fost prezentat drept noul jucător al Barcelonei pe Stadionul Spotify Camp Nou. La eveniment au asistat 57.300 de oameni.

Robert Lewandowski avusese deja ocazia să îmbrace tricoul Barcelonei în ceremonia de bun venit pe care clubul i-a organizat-o la Miami, dar și în cele trei amicale pe care le-a jucat în turneul american, cu Real Madrid, Juventus și New York Red Bull.

Cu toate acestea, clubul catalan a forit ca jucătorul să simtă căldura noilor săi fani pe Spotify Camp Nou. Drept care au organizat o ceremonie.

