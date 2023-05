VIDEO | Roma nu îi priește lui Carlos Alcaraz! Al doilea favorit a fost eliminat de jucătorul de pe locul 135 ATP

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (2 ATP, cs 2) a fost eliminat în turul 3 al turneului ATP Masters 1.000 de la Roma.

El a fost învins cu 3-6, 6-7 (4) de maghiarul Fabian Marozsan, aflat pe locul 135 ATP. meciul a durat 102 minute, iar Marozsan, venit din calificări, a controlat clar primul set. El a câștigat nu mai puțin de 4 game-uri albe, dintre care unul pe serviciul adversarului.

First career ATP Tour main draw in Rome ✔️

The first Hungarian male to reach the last 16 in 42 years 🇭🇺

Defeats World No. 2 Carlos Alcaraz 🤯

This is your moment, Fabian Marozsan ⭐️@InteBNLdItalia | #IBI23 pic.twitter.com/8YkuOjSHRA

— ATP Tour (@atptour) May 15, 2023