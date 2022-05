VIDEO | Ronnie O’Sullivan este noul campion mondial la snooker. A egalat un record vechi de 23 de ani

Jucătorul englez de snooker Ronnie O’Sullivan (locul 1 mondial, cs 2) a devenit campion mondial pentru a șaptea oară. El l-a învins pe compatriotul lui Judd Trump (4, cs 4) cu 18-13, ajungând la al șaptelea trofeu. El l-a egalat, astfel, pe scoțianul Stephen Hendry.

În urma victoriei cu 18-13 în fața lui Judd Trump în finala care a avut loc la Teatrul Crucible din Sheffield, Ronnie O’Sullivan a devenit, la 46 de ani, cel mai în vârstă campion mondial.

2001. 2004. 2008. 2012. 2013. 2020. 2022. Ronnie O'Sullivan is a seven-time champion of the world!

