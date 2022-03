VIDEO ||| S-a marcat în Champions League! Lille-Chelsea 1-1 la pauză. Cine va trece mai departe

În această seară, Lille joacă pe teren propriu în compania celor de la Chelsea. Meciul tur din Champions League s-a încheiat cu 2-0 în favoarea londonezilor.

Francezii s-au arătat curajoși, însă nici Chelsea nu a cedat. Burak Yilmaz a devenit al 3-lea cel mai bătrân marcator din istoria Champions League, după ce a marcat din penalty.

Iată golurile primei reprize din Lille-Chelsea:

PULISIC! 🇺🇸✨

What a through ball by J5! 🤩

