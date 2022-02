VIDEO | Șah la Rege! Cum a pregătit Ciobotariu duelul cu Farul: „Noi nu jucăm la egal, ne dorim mai mult”

FC Voluntari se menține de 9 etape pe podiumul Ligii 1, iar ilfovenii simt că play-off-ul este din ce în ce mai aproape de ei în acest final de sezon.

Împotriva Farului, antrenorul trupei din Pipera va trebui să facă măcar trei modificări în echipa de start față de jocul împotriva Rapidului. Vor dispărea Tamaș, Rață și Briceag, suspendați pentru cumul de cartonaș galbene.

„Întâlnim una dintre cele mai bune echipe din campionat condusă de un antrenor pe care îl apreciez foarte mult. Este clar că va fi o deplasare grea pentru noi, mai ales că vom avea în față o echipă care se luptă să intre între primele 6 echipe, la fel ca și noi.

Din păcate pentru noi cei 3 jucători sunt o absență considerabilă, avem mari probleme în defensivă va trebui să improvizez, în minutul 22 al partidei de marți aveam deja trei suspendați nu știu dacă au fost faulturi dure ca să primească avertismente. Am încredere în ceilalți care vor intra pentru că își așteaptă rândul demult și vor să joace. S-au pregătit foarte bine, mergem la Constanța să facem un joc bun și să plecăm cu un rezultat pozitiv”, a declarat Liviu Ciobotariu, în conferința de presă premergătoare jocului.

FC Voluntari este neînvinsă de 11 etape și a bătut-o pe Farul în ultimele trei confruntări directe dintre cele două formații.

„Ținand cont de poziția în clasament am putea fi favoriți. Dar avem 3 jucători suspendați pe care nu îi putem folosi plus faptul că nu reușim să marcăm de două etape ne arată că suntem într-o scădere de randament în ceea ce privește faza ofensivă, avem un moral bun și vrem sa ramanem pe locul 3, deci neapărat trebuie să scoatem un rezultat pozitiv la Constanța. Noi nu am jucat la egal și noi nu am pregătit jocurile la egal, ne dorim mai mult.

E posibil să ne mulțumească un egal, dar în mod normal ne dorim mult mai mult. Avem 11 meciuri de când nu am mai pierdut, probabil că ne dorim foarte mult să facem astfel încât să nu pierdem jocurile, dar nu cred ca există un blocaj la jucători. Nu trebuie să avem presiune, faptul că suntem aici este meritul nostru și ar fi dezamăgitor după o perioadă așa bună să nu prindem primele șase locuri, nu trebuie să ne facem calcule, luăm meci cu meci”, a mai punctat tehnicianul revelației acestui sezon al Ligii 1.