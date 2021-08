VIDEO | Scandal internaţional la Tokyo! Atleta din Belarus a refuzat îmbarcarea spre Minsk

Tsimanouskaya, ale cărei probe favorite sunt cele de 100 şi 200 de metri, a fost înscrisă fără ştirea ei şi la ştafeta de 4×100 de metri după o greşeală administrativă a oficialilor din Belarus. Sportiva a criticat decizia într-o postare pe Instagram, iar autorităţile de la Minsk au reacţionat imediat. Sportiva a fost chemată la Minsk de urgenţă chiar înaintea probei respective.

Tsimanouskaya a solicitat sprijinul Comitetului Olimpic Internaţional şi a refuzat să urce la bordul aeronavei, informaţie confirmată de reprezentanţii Turkish Airlines. „Cer sprijinul CIO, am fost pusă sub presiune şi vor să mă scoată din ţară fără consimţământul meu” – a fost mesajul video postat de atleta din Belarus pe reţelele sociale.

Waiting outside Tokyo Haneda airport international terminal for Krystsina Tsimanouskaya. She's a Belarusian #Olympic sprinter, set to compete in 200m on Monday. She's asking IOC to stop her from being forcibly sent back to Belarus. She's seeking political asylum. @CNN pic.twitter.com/indHi3mCGr

— Selina Wang (@selinawangtv) August 1, 2021