VIDEO | Secretul lui Radu Drăguşin a ieșit la iveală. Ce ar fi vrut să lucreze, dacă nu se făcea fotbalist

Radu Drăguşin (19 ani) a fost împrumutat un sezon de Juventus Torino echipei Sampdoria Genoa. Jucătorul român de a fost dorit de mai multe echipe din Serie A, între care Cagliari, Sassuolo şi Genoa.

Fundașul a fost achiziționat de Juventus, în 2018, de la Regal Bucureşti, pentru suma de 250.000 de euro. El mai are contract cu Bătrâna Doamnă până la 30 iunie 2025.

În cantonamentul naționalei de tineret a răspuns unor întrebări ale fanilor.

„M-am apucat de fotbal la 7 ani, eram clasa 1, și am făcut asta după ce vărul meu Vali Bărbulescu juca la Sportul Studențesc. Am fost bucuros și mândru când am fost convocat la echipa naționala Under 21″, a declarat Drăgușin.

„La Juventus am debutat după ce s-a accidentat Demiral. A fost ceva neprevăzut, mister Pirlo mi-a zis să-mi pun ghetele și să intru repede pe teren. A fost total neașteptat tot ce s-a întâmplat. Îmi place de Virgil Van Dijk, visez într-o zi să facem cupul de fundași centrali. Îmi place foarte mult stilul său.

Dacă aș juca într-o defensivă ideală aș vrea să fiu cu Sergio Ramos, când juca el fundaș dreapta, Van Dijk și Marcelo”, a mai spus fundașul.

„Mi-ar fi plăcut să fiu actor. La Juventus cel mai bun prieten e Chiellini, care m-a ajutat foarte mult atât pe gazon cât și în afara lui”, a încheiat fundașul interviul acordat celor de la FRF TV.