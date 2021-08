VIDEO | Sfârșit tragic pentru un tânăr fotbalist! A fost strivit de roțile avionului în încercarea de a fugi din Afganistan

Cetățenii încearcă să fugă de pe teritoriul țării, odată cu venirea talibanilor și preluarea controlului în totalitate de către aceștia. În urmă cu câteva zile, pe rețelele de socializare a circulat un videoclip în care apăreau sute de afgani care au vrut să fugă din țară agățați de un avion de transport, iar în acel clip apărea și Zaki Anwari, un tânăr fotbalist afgan.

Acesta avea doar 19 ani, însă a pierit tragic în speranța că se poate salva odată cu plecarea din țara sa natală. Potrivit informațiilor The Sun, fostul internațional de tineret a murit strivit de roțile avionului după ce trenul de aterizare a început să se retragă.

Moartea lui Anwari a fost confirmată de Direcția Generală Educație Fizică și Sport din Afganistan, conform Ariana News. Zaki Anwari locuia la Kabul alături de familia sa și a fost selecționat la echipa națională de tineret a țării sale la vârsta de 16 ani.

Cu doar câteva zile înainte de tragicul eveniment, fostul sportiv a postat un mesaj pe contul său de Facebook.

„Ești pictorul vieții tale. Nu da pensula altcuiva!”, este mesajul scris de Anwari.

