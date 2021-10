VIDEO | Simona Halep şi-a stabilit obiectivul pentru 2022. „Presiune nu mai există”

Simona Halep a vorbit despre planurile pentru următorul sezon într-un interviu acordat organizatorilor de la Transylvania Open. Numărul 18 WTA riscă să coboare pentru prima oară în ultimii ani sub locul 20 dacă nu va câştiga turneul de la Cluj-Napoca.

După un an „sabotat” de accidentările suferită în primăvară, Simona are un obiectiv clar pentru următorul sezon: revenirea în Top 10 WTA. În 2021, Halep a ratat participarea la Roland Garros, Wimbledon şi Jocurile Olimpice din cauza situaţiilor medicale.

„Mă bucur să îl am alături pe domnul (Adrian) Marcu, domnul (Daniel) Dobre este un om extraordinar şi e o plăcere să-l am în echipă. Tot ce va veni de acum încolo va fi un bonus. Bineînţeles că avem şi obiective, iar unul dintre ele este de a reintra în Top 10, să vad dacă mai pot să revin, să văd cât mai pot să mai dau pe teren. În schimb, presiunea nu mai există, există doar pasiunea faţă de sport pe care o am în continuare. Între clasament și un titlu de Mare Șlem, aș alege un titlu.

Fizic sunt bine, nu am mai avut dureri nici la gambă, nici în alte părţi ale corpului, am stat foarte mult anul acesta şi împreună cu echipa am hotărât că ar fi bine să am nişte meciuri oficiale. Pentru că oricât te-ai antrena, nu este la fel. Mă bucur că sunt acasă şi că voi juca şi la Linz săptămâna viitoare, dacă totul este OK. Este un mare bonus că pot juca aceste meciuri şi că pot termina anul pe un ‘mood’ pozitiv”, a spus Simona Halep, într-un interviu pentru Transylvania Open.