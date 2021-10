Gabriela Ruse, înaintea duelului cu Simona Halep: ,,Dacă o enervezi, scoate acel demon şi nu e bine”

Gabriela Ruse, jucătoare de tenis care a pătruns în acest an în TOP 100 WTA, se va duela în meciul de debut la Transylvania Open cu Simona Halep.

Înaintea acestui joc, Gabriela Ruse a declarat că nu se aştepta să evolueze contra Simoeni încă din primul tur. După ce s-a antreant cu ,,Super-Simo”, Gabriela Ruse susţine că nu îi va fi bine dacă o va enerva prea mult pe Halep în teren. Meciul dintre cele două sportive este programat să se joace miercuri la o oră ce urmează a fi anunţată.

,,Nu mă aşteptam să joc cu Simona din primul tur. M-am bucurat când am auzit că joc cu ea, este idolul meu. Este jucăoarea mea favorită. Am jucat dublu cu ea, m-a ajutat cu multe. Sper să fie un meci frumos. O să am emoţii, am studiat-o de când eram mică, trebuie doar să mă bucur.

Pentru mine faptul că Simona m-a acceptat la antrenamente în ultima perioadă este un bonus. Mi-am dat seama că nu mă antrenam aşa cum face ea, la nivelul acela de sus. Mi-am îmbunătăţit jocul şi mentalul. Dacă o enervezi scoate acel demon şi nu e bine. Doar cuvinte de laudă am pentru ea.”, a declarat Gabriela Ruse, înaintea duelului cu Simona Halep.