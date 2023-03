VIDEO | Sorana Cîrstea își află diseară adversara din semifinalele de la Miami! Performanță unică a româncei

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (74 WTA) află azi pe cine va întâlni în penultimul act al turneului de la Miami.

Ultimul meci din sferturi, cel dintre rusoaica Ekaterina Alexandrova (18 WTA, cs 18) și cehoaica Petra Kvitova (12 WTA, cs 15) începe la ora 22:00 a României.

Semifinala de pe jumătatea superioară a tabloului, în care se întâlnesc Elena Rybakina (Kazahstan, 7 WTA, cs 10) și Jessica Pegula (Statele Unite, 3 WTA, cs 3), are loc la noapte, de la ora aproximativă 3:30 a României. Meciul Soranei se joacă mâine după-amiază.

Până în penultimul act, Cîrstea a trecut în Turul 2 și sferturi pe Caroline Garcia (Franța, 4 WTA, cs 5) și Aryna Sabalenka (2 WTA, cs 2). Românca a învins, pentru prima dată în carieră, două jucătoare din Top 5 WTA la același turneu.

Sorana's MOMENT 🌟@sorana_cirstea stuns No.2 seed Sabalenka to reach her second WTA 1000 semifinal! #MiamiOpen pic.twitter.com/tH6njQAQKv

— wta (@WTA) March 29, 2023