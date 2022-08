VIDEO | Spectacol pe Nou Camp în Barcelona – Valladolid 4-0! Gol cu călcâiul al lui Robert Lewandowski

Echipa Barcelona a învins Valladolid, pe teren propriu, cu 4-0, în Etapa a 4-a din Primera Division.

În urma acestui rezultat, formația pregătită de Xavi urcă pe locul 2 în clasament și are 7 puncte accumulate. De cealaltă parte, Valladolid este pe 19, cu un singur punct strâns în trei meciuri.

Catalanii au controlat în ambele reprise și s-au impus fără emoții în fața propriilor suporteri. Robert Lewandowski a deschis scorul în minutul 24 al partidei, reluând mingea mingea cu exteriorul, de la semi-înălțime.

Lewandowski can’t play in the epl like this ah 😂 pic.twitter.com/eFZrjKlUrV

S-a făcut 2-0 în minutul 43, după ce Pedri a șutat pe jos după o pasă primită de la Dembele.

Același Dembele l-a servit pe Lewandowski în minutul 64, iar atacantul polonez a marcat golul serii, cu călcâiul, beneficiind și de o deviere a unui fundaș adversar.

A wonderful assist by Dembele, Lewandowski with the third goal; his second goal of the match. Beautiful piece of work by Barcelona. #FCBlive #BarcaValladolid #Barcalive #LaLiga #LaLigaSantander pic.twitter.com/PFlFnURSvl

— SON OF THE SOIL🇳🇬✊🏽✊🏽 (@awesomhe) August 28, 2022