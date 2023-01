VIDEO | Stefanos Tsitsipas s-a calificat în a doua finală de Mare Șlem a carierei! Adversar i-ar putea fi tot Novak Djokovic

Jucătorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas (4 ATP, cs 3) s-a calificat în premieră în finala turneului Australian Open.

El l-a învins în penultimul act pe rusul Karen Khachanov (20 ATP, cs 18) cu 7-6 (2), 6-4, 6-7 (6), 6-3. Tsitsipas, semifinalist la ediţia de anul trecut, va juca pentru a doua oară în carieră o finală de Mare Şlem, după cea din 2021 de la Roland Garros.

A sizzling semifinal ends in Greek glory 🇬🇷 @steftsitsipas overcomes a valiant Karen Khachanov to reach his first #AusOpen final.

It ends 7-6(2) 6-4 6-7(6) 6-3 👏#AO2023 pic.twitter.com/jsik2uaovL

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2023