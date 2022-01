VIDEO | Stoican anunță o nouă plecare de la Dinamo! Ce se întâmplă și cu Steliano Filip

„Câinii” i-au prezentat în cursul zilei de astăzi pe Flavius Stoican și Florin Răducioiu, oamenii alături de care speră să se salveze de la retrogradare și în acest sezon!

Antrenorul în vârstă de 44 de ani a fost numit oficial în postura de antrenor al lui Dinamo și este gata să își facă simțită prezența în „Groapă”. Stoican a dezvăluit că vrea ca în primul rând să le redea plăcerea fotbaliștilor de a intra pe teren și de a lupta pentru culorile clubului.

Întrebat despre situația din punct de vedere al efectivului, Flavius Stoican a anunțat că alb-roșii se vor despărți de Andre Pinto, fundașul portughez care nu s-a prezentat nici la reunirea echipei. Totodată, tehnicianul a declarat că a purtat o discuție și cu Steliano Filip, despre care s-a spus că își dorește să plece în această iarnă.

„În ultima parte, fanii au suferit, dar şi jucătorii şi cei din conducerea clubului. Sper să fie un nou început. Cu atât mai mare va fi bucuria dacă vom reuşi. Diferenţa de valoare nu este mare. Prin schimbare de spirit, entuziasm, vom avea bucurii după meciuri. Vreau să fac lucrurile să funcţioneze aşa cum îmi doresc eu şi sper să reuşesc.

Îmi place ca atunci când antrenez o echipă să fie câte 2 jucători pe post. Să fie 22 plus trei copii. Acum sunt 38. Cei care nu s-au acomodat la Dinamo şi nu au avut timp nu îi putem aştepta. Timpul nu e aliatul nostru. Am analizat toţi jucători. Am făcut o listă şi vedem cum ne vom despărţi de unii dintre ei.

Sunt şi posturi deficitare. Avem mai mulţi jucători în atenţia noastră, dar nu dau nume pentru că riscăm să îi pierdem. Eu am vorbit cu Steliano Filip şi l-am întrebat dacă rămâne la Dinamo şi mi-a spus că da. Andre Pinto va vorbi cu preşedintele şi cred că va rezilia. Cu Răzvan Popa vreau să am o discuţie. Deocamdată, este în lotul echipei”, a spus Stoican la o conferinţă de presă.