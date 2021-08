VIDEO | Șumudică a pregătit strategia pentru returul cu Steaua Roșie: „Vom juca pe atac, să câștigăm!”

Sârbii s-au distrat cu campioana României în meciul tur, încheiat cu scorul de 0-4, din play-off-ul Europa League!

CFR Cluj va primi în această seară vizita celor de la Steaua Roșie Belgrad, iar elevii lui Marius Șumudică speră să spele rușinea de pe Marakana și să facă tot posibilul pentru a întoarce scorul. La conferința de presă dinaintea partidei, antrenorul ardelenilor a mărturisit că elevii săi trebuie să demonstreze că rezultatul din tur a fost doar un accident. Totodată, Șumudică a ținut să le reamintească rivalelor din Liga 1 că CFR este singura formație rămasă în Europa.

„Ce avem de făcut decât să demonstrăm că meciul tur a fost un accident? Asta trebuie să demonstrăm, să avem o evoluție bună și să obținem un scor favorabil. Trebuie să demonstrăm că nu asta e diferența de valoare dintre CFR și Steaua Roșie. Jucătorii trebuie să demonstreze că sunt un grup unit și să șteargă cu buretele ce a fost. Vom juca pe atac, să câștigăm, așa cum am făcut-o și până acum.

Suntem singura echipă rămasă în Europa, fără nicio ironie la adresa celorlalți. Suntem obligați să intrăm pe teren și să dăm tot ce avem mai bun. Mi-aș dori să ieșim cu capul sus și să demonstrăm că România nu e atât de jos. Noi bifăm, statistic, ultimul meci dintr-un tur de campionat, facem al 15-lea meci. Avem al 15-lea meci, suntem echipa din Europa cu cele mai multe meciuri jucate, 15 în 45 de zile. Noi am jucat doar din trei în trei zile, nu este ușor, am călătorit, am jucat, ne-am întors, iar am jucat.

De asta au apărut problemele medicale la Omrani, la alți jucători. Sunt mândru că suntem unde suntem, că suntem singurii rămași în Europa și singurii cu maximum de puncte în campionat”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă susținută înainte de CFR Cluj – Steaua Roșie Belgrad.