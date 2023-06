VIDEO | Surpriză la Roland Garros! Al 8-lea favorit, eliminat după un meci de 5 ore și jumătate, cu 3 tie-break-uri

Jucătorul italian de tenis Jannick Sinner (9 ATP, cs 8) a fost învins în turul 2 la Roland Garros.

După ce nu a avut milă în runda de debut de favoritul gazdelor, francezul Alexandre Muller (100 ATP), Sinner a fost nevoit să se recunoască învins în al doilea meci.

Adversar i-a fost germanul Daniel Altmaier, aflat pe locul 72 mondial. A fost un meci de 5 ore și 26 de minute, în care s-au jucat 3 tie-break-ul. Altmaier s-a impus cu 6-7 (0), 7-6 (7), 1-6, 7-6 (4), 7-5 și va juca împotriva bulgarului Grigor Dimitrov (33 ATP, cs 28).

BATTLE ROYALE 👏

5 hours and 26 mins later, @daniel_altmaier outlasts Sinner in an epic 6-7(0), 7-6(7), 1-6, 7-6(4), 7-5 to make the #RolandGarros third round. pic.twitter.com/xS8iKKLzEX

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2023