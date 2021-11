VIDEO | Tătărușanu, gafă de zile mari în meciul cu Fiorentina! Seară nefastă pentru portarul român

Rossonerii au fost conduși la un moment dat cu scorul de 3-0 pe terenul Fiorentinei. Cu Ciprian Tătărușanu titularizat între buturi, AC Milan a fost protagoniste unei seri de uitat, iar goalkeeper-ul român a greșit și el impardonabil la primul gol al adversarilor.

Concret, în minutul 15 al partidei, la scorul de 0-0, Tătărușanu a încercat să rețină mingea în aer, în propriul careu, după o centrare din flancul drept ce nu anunța niciun pericol. Cu toate acestea însă, românul a scăpat mingea din mâini, iar mijlocașul viola Alfred Duncan a profitat de gafa goalkeeper-ului, reușind să deschidă scorul.

So much wrong with this goal.

The goalkeeping howler & defending after Tatarusanu dropped the ball. It’s as if Milan didn’t want to clear it.

Comical.#FiorentinaMilan

pic.twitter.com/Appw3LYhuo

— Sacha Pisani (@Sachk0) November 20, 2021