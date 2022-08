VIDEO | “U” Cluj-Napoca a oprit seria de eșecuri! Mesajul lui Eugen Neagoe după meciul de la Voluntari

FC Voluntari și “U” Cluj-Napoca au remizat, 0-0, în primul meci al etapei a 7-a din Superligă. A fost debutul lui Eugen Neagoe pe banca oaspeților.

“U” Cluj-Napoca putea primi penalty în minutul 37, dar sistemul VAR a „văzut” altceva

În urma acestui rezultat, FC Voluntari a egalat Universitatea Craiova la numărul de puncte, 8, și golaveraj, 6-5, dar formația olteană are două meciuri mai puțin. De partea cealaltă, “U” Cluj-Napoca are 3 p și a urcat pe locul 14, depășind Chindia Târgoviște.

A fost primul punct câștigat de formația ardeleană după o pauză de trei etape, în care a pierdut cu Petrolul (0-1), UTA (1-2) și Sepsi (0-1).

Formația vizitatoare putea primi un penalty în minutul 37, când Ricardinho a atins balonul cu mâna în interiorul careului, însă cei din camera VAR au decis că nu impune lovitură de la 11 metri.

„Cred că am făcut o primă repriză destul de bună, am controlat jocul în multe momente. Dacă eram mai atenți, puteam să marcăm, cu toate că nu am avut multe ocazii, dar dacă eram mai atenti la ultima pasă, puteam să dăm gol.

În repriza a doua am aut mai multe situații periculoase, puteam să marcăm 2-3 goluri dacă eram mai atenți. Chiar vorbeam cu Ely și cu Chipciu, ambii puteau să marcheze și câte două goluri dacă erau mai inspirați.

Dar tot în repriza a doua am avut și 15-20 de minute modeste, am început foarte slab repriza, ne-au presat, am făcut greșeli, bine că nu am primit gol. După aceea, iarăși cred că am avut momentele cele mai periculoase.

Până la urmă, sunt mulțumit, a fost un joc echilibrat. Ne-am dorit să câștigăm, ați văzut că l-am introdus pe Bic, ce repede a venit, chiar în alergare a venit să intre”, a declarat după meci Eugen Neagoe.

Eugen Neagoe îi așteaptă pe fani și la meciul cu Rapid din Giulești

Tehnicianul a spus că dacă nu duce echipa în play-off își dă demisia. „Băieții merită felicitări, au făcut un efort fantastic, nu am jucat exact ceea ce ne-am dorit. Nu aș vrea să mai avem așa multe emoții când mingea e la adversar, dar cred că avem potențial.

Mulțumesc suporterilor, îi așteptăm și în Giulești, avem mare nevoie de ei, U Cluj e foarte iubită, iar când suporterii sunt cu noi, suntem foarte puternici.

Eu o să fac tot ce depinde de mine să rămânem în prima ligă, iar anul viitor pot să promit că vom fi în play-off. Pentru că dacă nu vom fi, eu o să părăsesc corabia.

A fost bine cu VAR, a fost o faxă care ne-a dat emoții, nu m-am panicat, dar strigam la Romario ‘ce ai făcut?’.

A zis că nimic, că s-a oprit, nu a fost de roșu. Dar trebuie să fie mai atent, e un jucător foarte valoros și era o pierdere uriașă pentru noi”, a mai spus tehnicianul Neagoe.