VIDEO | UEFA Cristiano League! Ronaldo, record după record

Cu golul care a deschis drumul spre victorie pentru Manchester United, Ronaldo a bifat o performanţă unică pentru echipele din Anglia. Niciun jucător nu reuşise să marcheze în primele cinci meciuri ale campaniei din Champions League pentru o reprezentantă a Albionului.

„Ronaldo când are ocazia, nu ratează. Încă un gol pentru palmaresul lui” – Michael Carrick, manager interimar Manchester United

„Marchează în Champions, în campionat, peste tot. Nu greşeşte când primeşte mingea. A avut o ocazie şi a profitat – ăsta este Cristiano. Poate părea că nu e conectat la meci şi dintr-o dată, îţi aduce victoria” – David de Gea, Manchester United

Şi celălalt portughez al lui United a reuşit un record similar: Bruno Fernandes a reuşit cel puţin un assist în fiecare din cele cinci meciuri disputate până acum în faza grupelor.

Cristiano Ronaldo a fost desemnat omul meciului de la Villarreal. După victoria cu 2-0, Manchester United a bifat calificarea în optimile de finală înaintea ultimului meci din grupe, cu Young Boys.

⏰ RESULTS ⏰

🔴 Manchester United book last-16 spot

🔵 Chelsea through to next round

🔴 Bayern secure top spot

🔥 Six-goal thriller in Berne

Best performance? 🤔#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 23, 2021