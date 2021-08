VIDEO | Ultima reuşită a lui Octavian Popescu a făcut înconjurul lumii! Ce au scris străinii despre golul marcat cu Gaz Metan

Reuşita care i-a adus FCSB-ului cele trei puncte în duelul cu formaţia lui Mihai Teja a făcut înconjurul lumii. Cei de la Goal.com au scris despre golul reuşit de fotbalistul de 18 ani.

,,Gol frumos marcat de Octavian Popescu, de la FCSB, în acest weekend. Acesta este cel de-al doilea gol în patru meciuri reușit de atacantul comparat cu Gică Hagi și Adi Mutu în România.”, a scris Tom Maston, editor la Goal.com, pe Twitter.

Nice goal over the weekend from Octavian Popescu (2002) for FCSB (Steaua Bucharest).

That’s two goals in four games so far this season for the forward, who has been likened to Gheorghe Hagi and Adrian Mutu in Romania.#NXGN pic.twitter.com/U2MNEi5EnI

— Tom Maston (@TomMaston) August 9, 2021