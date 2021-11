Un fost mare sportiv a murit în somn, la vârsta de 45 de ani

Fostul jucător de baseball, Pedro Feliciano, a murit în somn, la 45 de ani, a informat ESPN, citată de cbc.ca. Acesta a fost aruncător la New York Mets.

Cu o zi înainte, fostul sportiv s-a plimbat cu schijet-ul. Nu au fost făcute publice alte detalii.

„Pedro Feliciano va fi amintit ca un membru iubit al echipei Mets pentru aportul său. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de familia sa Feliciano. Odihnește-te în pace, Pedro„, au transmis reprezentanții fostului său club de baseball.

Terribly sad news this morning as former Mets reliever Pedro Feliciano has passed.

Known for his durability on the mound, „Perpetual Pedro” pitched nine seasons for the Mets, leading the league in appearances three times. He was 45.

— Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) November 8, 2021