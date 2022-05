VIDEO | Un musafir nepoftit și-a făcut loc pe terenul de baseball! Cine a deranjat meciul dintre două echipe americane

Un șobolan a intrat pe teren în Statele Unite la jocul dintre New York Mets și Washington Nationals, din campionatul național de baseball.

În timpul celei de-al șaselea act al confruntării, camerele tv au observat un rozător pătrunzând pe iarba arenei unde era programată disputa. Acesta s-a plimbat nestingherit pentru câteva zeci de secunde până când a părăsit suprafața de joc, nefiind nevoie de intervenția stewarzilor pentru îndepărtarea lui.

„Pe parcursul unui joc, poți observa păsări, pisici, orice, dar trebuie să recunosc că e prima oară când văd un șobolan”, a declarat la final unul dintre jucătorii implicați în duel.

Apariția micuțului animal pe teren le-a fost favorabilă celor de la Mets, care s-au impus în final cu 4-2, după ce la momentul gustat de toți telespectatorii ei erau conduși cu 2-1.

"Oh my goodness, you dirty rat!" – Keith

Gary could only laugh 😂🐭 pic.twitter.com/aoxOfZTl2D

— SNY (@SNYtv) May 11, 2022