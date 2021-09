VIDEO | Un nou sponsor pentru CSA Steaua: ,,Pe terenul României este numărul 1”

CSA Steaua a semnat un nou contract de sponsorizare, după cum chiar George Ogăraru, oficial clubului din Ghencea, a anunţat.

Noul contract de sponsorizare se va întinde pentru cel puţin de doi ani de zile, iar finanţarea se va îndrepta în mare parte către Academia Steaua.

Ogăraru anunţă că noul constract semnat de CSA Steaua este al doilea cel mai mare din ţară după academia de fotbal deţinută de Gheorghe Hagi.

,,Suma acestei sponsorizări este confidenţială, însă ceea ce vă pot spune este că acest parteneriat este, după cel al Academiei Hagi, al doilea cel mai mare contract de sponsorizare pentru o academie din România.

Astăzi este o premieră în istoria Stelei, iar eu sunt mândru de ceea ce urmează să vă prezint. După cum bine ştiţi, am crescut la centrul de copii şi juniori al Stelei, de la vârstă de 9 ani, încă de dinainte de Revoluţie. Steaua a fost primul club la care am dat cu piciorul în minge şi singurul club la care am fost legitimat ca junior.

Astăzi trecem la un nivel de dezvoltare. Cu această ocazie vă prezint sponsorul principal al Academiei Steaua, pentru cel puţin 2 ani de aici încolo. International Alexander Holding este o companie cu acţionariat 100% românesc, ce-şi desfăşoară activitatea în sectorul de transport, logistică, producţie şi real state.

Pe terenul României este numărul 1 şi a fost premiat în 4 ani consecutiv. Ţin să menţionez că, pe lângă faptul că este o premieră, acest parteneriat este cu atât mai important cu cât International Alexander va asigura echipamentul de joc pentru toate grupele de copii şi juniori, suport pentru perfecţionarea antrenorilor noştri la o academie renumită din străinătate, suport pentru organizarea turneului internaţional Cupa Steaua, de anul viitor şi a evenimentului Premiile Academiei Steaua.”, a declarat George Ogăraru, în cadrul unei conferinţe de presă.