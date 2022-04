Video | Unul dintre cei mai mari jucători de tenis se retrage din activitate la 36 de ani

Jo-Wifried Tsonga şi-a anunţat retragerea din activitate la 36 de ani. Ultimul turneu la care va participa jucătorul francez de tenis va fi cel de la Roland Garros, din luna mai.

„Cu multă emoţie vă anunţ astăzi decizia de a mă retrage din activitate la următorul turneu de la Roland Garros”, a scris fostul număr 5 mondial pe Twitter.

C’est avec beaucoup d’émotions que j’annonce aujourd’hui ma décision d’arrêter ma carrière professionnelle lors du prochain tournoi de @rolandgarros 🧡

It is with great emotion that I announce today my decision to stop my career at the next French Openhttps://t.co/yCmP3wch3o

— Jo-Wilfried Tsonga (@tsonga7) April 6, 2022