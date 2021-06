VIDEO | „Uriașul” lui Gigi Becali a ajuns în România: „Vreau să câștig campionatul!”

Stipe Vucur, fundașul central austriac a ajuns în România pentru a semna cu formația patronată de Gigi Becali, FCSB.

Pentru a opri șirul de succese al ardelenilor, Gigi Becali, patronul lui FCSB, a pornit întărirea lotului. După Andrei Cordea, de la Academica Clinceni, și Alex Crețu, rămas liber de contract după despărțirea de Maribor, omul de afaceri de 62 de ani a rezolvat un alt transfer. L-a adus pe Stipe Vucur, ultima oară evoluând în Germania. Fundașul de 29 de ani s-a născut în Austria și vine din liga a treia germană, de la Hallescher și are o înălțime de 1,95 metri, un atribut cu care l-a convins pe Gigi Becali să-l achiziționeze.

Stive Vucur spune că este mândru că a ajuns la un club mare, precum este vicecampiona României. Stoperu austriac susține că a vorbit cu fostul său coleg, Steliano Filip și a auzit multe lucruri despre patronul „roș-albastrilo”, Gigi Becali. Acesta îș dorește să câștige campionatul în România și să obțină o calificare în grupele Conference League.

”Am mai fost aici acum trei ani , știu lucruri frumoase despre București. FCSB este un club mare, cu istorie bogată, cu obiective importante. Sunt mândru să fiu aici. Am vorbit cu Steliano Filip (n.r. fostul coechipier de la Hajduk Split) despre fotbalul românesc, mi-a spus multe lucruri frumoase. Am auzit multe despre Gigi Becali, am văzut niște filmulețe cu el, sunt pregătit.

Acesta este un pas important pentru mine, pentru cariera mea. FCSB este un club mare. Am vorbit o dată cu Thomas Neubert, e fericit că am venit aici. Avem multe obiective, vrem să câștigăm campionatul și să ne calificăm în grupele Conference League”, a declarat Stipe Vucur.

Stipe Vucur a jucat și la Hajduk Split (2018-2020), unde a fost coleg cu Steliano Filip, care a jucat la formația croată în perioada ianuarie 2018 – februarie 2019. Stipe Vucur a ajuns la Hallescher la începutul sezonului recent încheiat, unde a jucat 32 de meciuri și a marcat trei goluri, iar acum a rămas liber de contract.