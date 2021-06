VIDEO | Victorie după trei remize la rând! Argentina câștigă derbyul cu Uruguay de la Copa America

Argentinienii s-au impus cu 1-0 în fața rivalilor lor de pe continent în al doilea meci disputat în grupele competiției organizate în Brazilia.

Unicul gol al meciului a fost izbutit de Guido Rodriguez, mijlocașul celor de la Betis aflat la prima reușită în tricoul naționalei țătii sale. Argentina a obținut prima victorie la ediția din acest an a Copei America după ce a remizat la debut în fața chilienilor. Este de altfel și întâiul succes din acest an pentru Messi & Co după ce argentinienii au terminat la egalitate și cele două jocuri disputate în acestă lună în preliminariile Cupei Mondiale. De partea cealaltă, pentru uruguayeni partida de azi-noapte de la Brasilia a fost prima în competiție. Înfrângerea nu le pune în pericol calificarea în sferturile de finală având în vedere că 4 dintre cele 5 echipe din grupe vor ajunge în faza eliminatorie.