VIDEO | Viralul zilei! Momentul amuzant care a avut loc la o conferinţă de presă: ,,Merităm să aflăm cine este”

Aflată la conferinţa de presă a clubului Burnley, unei jurnaliste i-a sunat telefonul în acel moment. Sunetul a fost asemănător cu cel făcut de soneria unei uşi.

Antrenorul lui Burnley, Sean Dyche, a reacţionat imediat după ce a auzit cum a sunat telefonul jurnalistei. Acesta, cu un zâmbet larg pe faţă, i-a cerut femeii să-i spună cine a sunat, din moment ce i-a întrerupt conferinţa de presă.

,,Să vedem cine e, arată-ne! Cu toţii merităm să aflăm cine este. Vrem să vedem. Soneria ta mi-a întrerupt conferinţa de presă, deci, să vedem cine e.”, a fost reacţia lui Sean Dyche, la conferinţa de presă.

🗣 "Your doorbell interrupted my press conference, so I want to see who it is!" 😂

Jurnalista a refuzat să spună cine a sunat-o, dar momentul nu a fost ratat de camerele de filmat. Momentul dintre Sean Dyche şi jurnalista prezentă la conferinţa de presă a devenit viral. Clipul a strâns aproape 50.000 de vizualizări în mediul online.

Burnley trebuia să joace pe tere propriu în compania celor de la Watford, în etapa a 17-a din Premier League. Meciul nu se mai dispută din cauza infectărilor cu COVID-19 la oaspeţi.

🚨 We can confirm that tonight’s match against Watford has been postponed due to an ongoing Covid outbreak within the opposition squad.

More information to follow. pic.twitter.com/oTA9ftrpFO

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) December 15, 2021