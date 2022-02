VIDEO | „Vor fi motivați după ce le-am stricat petrecerea”. Avertismentul lui Ciobotariu înaintea duelului cu Sepsi

FC Voluntari îi va întâlni pe covăsneni în etapa a 27-a a Ligii 1, rundă pe care ilfovenii o încep în afara podiumului pentru prima oară după două luni și jumătate în care s-au aflat pe locul 3.

Înfrângerea de la Constanța din urmă cu o săptămână a oprit o serie invincibilă de 11 meciuri pentru trupa din Pipera. Ciobotariu își avertizează fotbaliștii că adversarii vor veni cu dorință de revanșă după ce în tur revelația actualului sezon a plecat învingătoare de la Sfântu Gheorghe, după primul meci disputat pe noua arenă a lui Sepsi.

„Cu siguranță vor veni să câștige mai ales că le-am stricat petrecerea atunci, așa că vor fi foarte motivați trebuie să fim concentrați și motivați ca să câștigăm acest joc, nu pornim favoriți. Au jucători foarte buni în special atacul, sunt jucători rapizi de viteză, precum Bărbuț, Golofca și Ashkovski. Au și doi atacanți puternici Tudorie și Luckassen. Noi venim puțin sifonați de la Constanța unde am încasat 3 goluri și am făcut un joc modest.

Săptămâna asta am lucrat la moralul jucătorilor, sunt convins că echipa va avea altă abordare față de cea de la jocul trecut. Din fericire de data asta nu avem jucători accidentați sau suspendați. Ne dorim foarte mult să câștigăm acest joc. Venim dupa o perioada nefastă nu am marcat de 3 meciuri. Eu am încredere în echipa mea să facem un meci bun și să luăm cele trei puncte”, a declarat antrenorul ocupantei poziției a 4-a în Liga 1 înaintea partidei de sâmbătă.

FC Voluntari are cu 5 puncte mai mult față de FC Argeș, prima echipă aflată sub linia play-off-ului. Cele două se vor și întâlni etapa următoare la Pitești.

„Există o anumita presiună. Mai avem 4 finale în lupta noastră pentru prinderea play-off-ului, nu o să fie ușor. Dar dacă suntem aici trebuie să luptăm pentru ceea ce am obținut, vrem să tragem cu dinții să rămânem în primele 6 poziții. Obiectivul nostru nu a fost de a intra în play-off.

Dar ar fi păcat și o dezamăgire totală pentru noi toți dacă nu am reuși. Am stat atât timp pe locul 3, trebuie să avem altă abordare, trebuie să ne facem jocul și să încercăm să câștigăm. Odată și odată venea și acest eșec, doar că nu era momentul potrivit. S-a văzut însă că am avut absențe la acea partidă”, a încheiate tehnicianul Voluntariului.