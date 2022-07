VIDEO | Xavi a analizat prestația lui Robert Lewandowski cu Real Madrid: „Este un jucător de top în lumea fotbalului”

Atacantul polonez Robert Lewandowski a jucat primele lui minute pentru Barcelona în amicalul câștigat cu 1-0 în fața celor de la Real Madrid.

Echipa spaniolă Barcelona a mai câștigat un duel cu rivala de-o viață, Real Madrid, impunându-se cu 1-0 în amicalul care a avut loc la las Vegas.

Atacantul polonez Robert Lewandowski, transferat la Barcelona la jumătatea lunii și prezentat oficial pe 20 iulie, a jucat primele lui echipe la echipa antrenată de Xavi Hernandez.

A fost trimis în teren din primul minut, fiind înlocuit la pauză cu Pierre-Emerick Aubameyang. El a avut o ocazie de a marca, dar șutul din careu a fost respins de portarul Thibaut Courtois.

„Lewandowski s-a adaptat chiar bine. Este foarte modest, deşi a câştigat aproape totul în lumea fotbalului. A arătat modestia de a munci tare pentru echipă, pentru noi este un transfer incredibil.

🎙 Xavi explains why he wanted to bring @lewy_official to Barça: pic.twitter.com/56zaP6OIvX

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 26, 2022