VIDEO | Xavi sună adunarea la Barcelona! Promisiune înaintea meciului de debut

Fostul jucător al echipei blau-grana preia echipa de pe locul al nouălea, însă le-a făcut o primă promisiune fanilor, pe care îi aşteaptă în număr mare pe Nou Camp.

„Vreau să fac un apel către suporterii noştri, avem nevoie de oamenii noştri, avem nevoie să îi susţină pe jucători, să îi încurajeze, să le ofere totul. Vom da totul pe teren. Nu va mai exista o problemă de atitudine. Vă asigur că vom da totul. Le cerem să ajute, să vină, să aplaude şi să participe. Suntem Barcelona şi trebuie să fim uniţi. Dacă vor fi la fel de dedicaţi ca în ziua prezentării mele, este suficient pentru mine” – a fost mesajul noului antrenor pentru suporterii catalani.

Xavi calls on Barça fans to support the team by coming to Camp Nou: pic.twitter.com/6iqDeNova1

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 19, 2021