Viitorul lui Florin Tănase a fost decis! Unde va evolua căpitanul FCSB-ului din această iarnă

Fotbalistul roș-albaștrilor visează la transferul în străinătate, astfel că este liber să plece în schimbul sumei de 3 milioane de euro, bani care provin din clauza contractuală stabilită cu Gigi Becali!

Florin Tănase își dorește tot mai mult să obțină transferul mult visat, după cinci ani și jumătate petrecuți la gruparea bucureșteană. Deși a anunțat că nu intenționează să își vândă golgheterul, Gigi Becali este obligat să renunțe la mijlocașul în vârstă de 27 de ani, conform clauzei stabilite în contract.

În ciuda faptului că a părut foarte aproape la un moment dat de o mutare în zona Golfului, Tănase are șanse destul de mari să continue sub comanda lui Toni Petrea și din această iarnă. Informația a fost furnizată de MM Stoica, care a dezvăluit că nu există nicio propunere concretă până acum, iar căpitanul roș-albaștrilor va rămâne la FCSB și după reluarea competiției.

”Tase nu pleacă, e al nostru. Ferencvaros… Are 30.000 aici. Cum să fie de nerefuzat? Te-ai duce pe 30.000 de aici pe 40.000 în altă ţară cu soţie care urmează să nască aici? Nu a fost nicio ofertă până acum. Punct. Contractul lui e în vigoare”, a spus MM Stoica, în exclusivitate, pentru TelekomSport.

Gigi Becali nu vrea să renunțe la Florin Tănase

”Tănase are o clauză de 3 milioane. Eu, după mine, nu l-aș da, nu vreau să-l vând. E piesa principală la ora asta. El e jucătorul cu cea mai mare experiență, dă goluri, îmi ține echipa. Dar nu pot să-l țin dacă cineva 3 milioane, are clauză. Bagă banii în cont și pleacă. Pleacă pentru că are clauza aia, nu depinde de mine, dar eu nu vreau să-l dau. Uite, că Dumnezeu mi-a ajutat, nu l-am dat”, spunea Gigi Becali, zilele trecute, potrivit Digi Sport.