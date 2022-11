Viitorul lui Mirel Rădoi la CSU Craiova! Anunțul clubului din Bănie: „Am stabilit clar!” – Ce se întâmplă cu tehnicianul român!

Mirel Rădoi l-a înlocuit pe Laszlo Balint la CSU Craiova la începutul sezonului. Sorin Cârțu, președintele oltenilor, a vorbit despre viitorul tehnicianului la echipă.

Mai exact, Cârțu a precizat că Rădoi va fi evaluat după perioada din iarnă. Iată ce a spus despre antrenor.

„Am stabilit clar!”

„Nu are nicio treabă (n.r. despre plecarea lui Rădoi de la Universitatea Craiova). Își dau mulți cu părerea, nu există așa ceva. El când a venit la echipă, eu am purtat discuțiile. Am stabilit clar că evaluarea lui va fi după iarnă. Omul a preluat niște situații. Vedem”, a declarat Sorin Cârțu, pentru Digi Sport.